Da Boom Crew
Folge 2: Die Unfreiheits-Statue
22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Die vier Kids Justin, Nate, Jubei und Ricki erreichen eine abgeschiedene Wüstenstadt fernab der Zivilisation. Die Bewohner sind sehr merkwürdig aussehende Ausserirdische. Sie bitten die Kids, den großen Protektor zur Hilfe zu holen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Da Boom Crew
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Berlin Animation Film