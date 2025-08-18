Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dangerous Food

Kugelfisch und Akrobatikbrot

GalileoStaffel 1Folge 1
Kugelfisch und Akrobatikbrot

Dangerous Food

Folge 1: Kugelfisch und Akrobatikbrot

29 Min.Ab 12

"Galileo"-Reporterin Kim Caramella begibt sich auf die Suche nach der giftigsten Delikatesse Japans - dem Kugelfisch. Fugu gilt hier als Statussymbol und Delikatesse. Reporter Moritz Hans reist nach Usbekistan, um eine der gefährlichsten Brotbacktechniken der Welt zu erlernen - das Brotbacken in glühend heißen Tontöpfen.

