Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dangerous Food

Giftpilz und Mad Honey

GalileoStaffel 1Folge 2
Giftpilz und Mad Honey

Giftpilz und Mad HoneyJetzt kostenlos streamen

Dangerous Food

Folge 2: Giftpilz und Mad Honey

30 Min.Ab 12

Die nepalesischen Honigjäger im Himalaya Gebirge ernten den seltensten Honig der Welt. "Galileo"-Reporter und Kletterer Moritz Hans nimmt an einer dieser gefährlichen Ernten teil. In Finnland begleitet unsere Reporterin Kim Caramella den preisgekrönten finnischen Koch und Verfechter von Wildnahrung Sami Tallberg in den Wald, um einen der gefährlichsten Pilze der Welt zu sammeln - die Frühjahrslorchel.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Dangerous Food
Galileo
Dangerous Food

Dangerous Food

Alle 1 Staffeln und Folgen