Dangerous Food
Folge 3: Killermochi und Todesmuschel
29 Min.Ab 12
Für das schwarze Gold Galiziens, den Percebes, riskieren die Menschen entlang der portugiesischen, spanischen Atlantikküste jeden Tag ihr Leben. "Galileo"-Reporter und Kletterer Moritz Hans nimmt am gefährlichsten Meeresfang der Welt teil. Reporterin Kim Caramella reist nach Kyoto und begibt sich auf die Suche nach einem echten japanischen Dessert-Klassiker: Mochis. Aber Vorsicht: Die kleinen Reiskugeln können ganz schön gefährlich werden!
Dangerous Food
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Copyrights:© ProSieben