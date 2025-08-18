Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dangerous Food

Killermochi und Todesmuschel

GalileoStaffel 1Folge 3
Killermochi und Todesmuschel

Killermochi und TodesmuschelJetzt kostenlos streamen

Dangerous Food

Folge 3: Killermochi und Todesmuschel

29 Min.Ab 12

Für das schwarze Gold Galiziens, den Percebes, riskieren die Menschen entlang der portugiesischen, spanischen Atlantikküste jeden Tag ihr Leben. "Galileo"-Reporter und Kletterer Moritz Hans nimmt am gefährlichsten Meeresfang der Welt teil. Reporterin Kim Caramella reist nach Kyoto und begibt sich auf die Suche nach einem echten japanischen Dessert-Klassiker: Mochis. Aber Vorsicht: Die kleinen Reiskugeln können ganz schön gefährlich werden!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Dangerous Food
Galileo
Dangerous Food

Dangerous Food

Alle 1 Staffeln und Folgen