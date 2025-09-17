Tarantel-Snack und TodesseilbahnJetzt kostenlos streamen
Dangerous Food
Folge 4: Tarantel-Snack und Todesseilbahn
26 Min.Ab 12
In Kambodscha jagt Reporterin Kim Caramella giftige Riesenspinnen und stellt sich der Mutprobe, eine zu essen. In der Türkei erlebt Profikletterer Moritz Hans die gefährliche Teeernte in schwindelerregender Höhe - ganz ohne Sicherung. Zwei Extreme, ein Ziel: Überleben.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben