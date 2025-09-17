Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dangerous Food

Tarantel-Snack und Todesseilbahn

GalileoStaffel 1Folge 4
Tarantel-Snack und Todesseilbahn

Folge 4: Tarantel-Snack und Todesseilbahn

26 Min.Ab 12

In Kambodscha jagt Reporterin Kim Caramella giftige Riesenspinnen und stellt sich der Mutprobe, eine zu essen. In der Türkei erlebt Profikletterer Moritz Hans die gefährliche Teeernte in schwindelerregender Höhe - ganz ohne Sicherung. Zwei Extreme, ein Ziel: Überleben.

Galileo
