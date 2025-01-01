Danni Lowinski
Folge 1: Zigeunerjunge
44 Min.Ab 12
Danni gerät in Existenznöte: Der eigenwillige Steuerprüfer Schüttke will plötzlich alle Geschäftsunterlagen einsehen - das Resultat: beinahe 20.000 Euro Steuerschulden! Und auch ihr neuer Fall kostet Danni jede Menge Energie: Sie vertritt Edwin Lakic, der in den Kosovo abgeschoben werden soll, obwohl er in Deutschland aufgewachsen ist und hier einer geregelten Arbeit nachgeht. Danni setzt alles daran, Edwin zu helfen. Doch dann überfällt der junge Mann aus Frust einen Kiosk ...
Genre:Tragikomödie
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
