ATVStaffel 3Folge 7vom 13.08.2022
43 Min.Folge vom 13.08.2022Ab 12

Danni ist wenig begeistert davon, dass Bea ihren Freund Dustin mit zu ihrem Mädelsabend nehmen will. Nach einem kurzen Disput bleibt Danni stinksauer zu Hause und ignoriert Beas späteren Anruf. Was Danni nicht ahnt: Bea steckt in großen Schwierigkeiten. Sie wurde wegen Drogenhandels verhaftet! In ihrer Wohnung wurde ein halbes Kilo Kokain gefunden. Natürlich weiß Danni sofort, wer der eigentliche Übeltäter ist. Doch Bea will die Schuld auf sich nehmen ...

ATV
