Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Danni Lowinski

Ungeheuerlich

ATVStaffel 3Folge 3
Ungeheuerlich

UngeheuerlichJetzt kostenlos streamen

Danni Lowinski

Folge 3: Ungeheuerlich

43 Min.Ab 12

Ein besonders prekärer Fall wartet auf Danni: Erzieher Manuel Berger wurde entlassen, weil er sich angeblich an einem Mädchen aus seiner Kindergartengruppe vergangen hat. Manuel bestreitet den Vorwurf und bittet Danni um Hilfe. In der Kita häufen sich die Hinweise für Manuels Schuld, immer mehr Eltern berichten von Verhaltensauffälligkeiten ihrer Kinder. Aber sie glaubt ihrem Mandanten. Manuel stellt sich der Polizei und Danni versucht, der Wahrheit auf den Grund zu gehen ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Danni Lowinski
ATV
Danni Lowinski

Danni Lowinski

Alle 5 Staffeln und Folgen