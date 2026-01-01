Danny MacAskill: Postkarten aus San Francisco
1 StaffelAb 12
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Danny MacAskill: Postkarten aus San Francisco
Schau dir an, wie Danny an spektakulären Orten in San Francisco eine Menge neuer Tricks landet, an denen er fünf Jahre lang gearbeitet hat. Danach kannst du einen Blick hinter die Kulissen werfen und erfahren, was dieser sehr persönlichen Clips für ihn bedeuten.
Genre:Sport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Red Bull Media House
Enthält Produktplatzierungen
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