Danny MacAskill: Postkarten aus San Francisco
Folge 7: Freitag der 13.
12 Min.Folge vom 29.11.2022Ab 12
Da die Zeit in San Francisco knapp wird, setzt Danny MacAskill seinen Körper aufs Spiel und geht an die Grenzen seiner Fähigkeiten.
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Danny MacAskill: Postkarten aus San Francisco
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