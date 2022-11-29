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Danny MacAskill: Postkarten aus San Francisco

Sonniges Californien

Red Bull TVStaffel 1Folge 3vom 29.11.2022
Sonniges Californien

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Danny MacAskill: Postkarten aus San Francisco

Folge 3: Sonniges Californien

11 Min.Folge vom 29.11.2022Ab 12

Als er an einem Tennisnetz entlangfahren muss, erinnert sich Danny an sein Training. Übung macht den Meister... Oder doch nicht?

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