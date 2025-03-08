Darüber staunt die Welt!
Folge 10: Crazy Shit Momente
61 Min.Folge vom 08.03.2025Ab 6
"Darüber staunt die Welt" präsentiert den geballten Wahnsinn aus dem WWW und die witzigsten Flops im Live-TV. Von dämlichen Quizshow-Kandidaten, über durchgeknallte Hobbymusiker bis hin zu einem verrückten Zuckerwatten-Influencer - im Crazy Shit-Universum haben alle einen an der Waffel.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Darüber staunt die Welt!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-4: ProSieben & © Season 3: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben