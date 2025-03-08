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Darüber staunt die Welt!

Crazy Shit Momente

ProSiebenStaffel 5Folge 10vom 08.03.2025
Crazy Shit Momente

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Darüber staunt die Welt!

Folge 10: Crazy Shit Momente

61 Min.Folge vom 08.03.2025Ab 6

"Darüber staunt die Welt" präsentiert den geballten Wahnsinn aus dem WWW und die witzigsten Flops im Live-TV. Von dämlichen Quizshow-Kandidaten, über durchgeknallte Hobbymusiker bis hin zu einem verrückten Zuckerwatten-Influencer - im Crazy Shit-Universum haben alle einen an der Waffel.

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