Die verrücktesten VerwandtenJetzt kostenlos streamen
Darüber staunt die Welt!
Folge 3: Die verrücktesten Verwandten
49 Min.Folge vom 28.06.2025Ab 6
Die liebe Familie hat man ein Leben lang an der Backe - und so kommt es immer wieder zu einer Menge lustiger Momente. Abgedrehte Teenie-Brüder im Gaming-Wahn oder flotte Omis auf E-Rollern - Pannen machen dabei vor keiner Generation Halt. In England trifft eine ahnungslose Quizshow-Kandidatin ihre Verwandten wieder, die sie seit acht Jahren nicht mehr gesehen hat, und in Mexiko wagen liebeshungrige Muttis ein peinliches Dating-Experiment.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Darüber staunt die Welt!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben