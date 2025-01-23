Die unglaublichsten SportpannenJetzt kostenlos streamen
Darüber staunt die Welt!
Folge 9: Die unglaublichsten Sportpannen
55 Min.Folge vom 23.01.2025Ab 12
Anpfiff für eine neue Runde "Darüber staunt die Welt": Die dusseligsten Sportskanonen machen sich warm für ein Workout voller Pannen und Peinlichkeiten. Egal ob vercheckte Pumper in der Muckibude, rekordverdächtige Bauchplatscher im Freibad oder Flitzer, die das Stadion unsicher machen - heute werden die Lachmuskeln ordentlich trainiert!
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Darüber staunt die Welt!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben