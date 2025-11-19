Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 1: Die Todesliste
44 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12
Der ehemalige Strafverfolger und vierfache Familienvater Clint Greenwood wird im April 2017 auf einem Parkplatz erschossen. Geben die Aufzeichnungen der Überwachungskameras Hinweise auf den Täter?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© Blue Ant Media
Enthält Produktplatzierungen