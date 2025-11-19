Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Die Todesliste

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 1vom 19.11.2025
Die Todesliste

Folge 1: Die Todesliste

44 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12

Der ehemalige Strafverfolger und vierfache Familienvater Clint Greenwood wird im April 2017 auf einem Parkplatz erschossen. Geben die Aufzeichnungen der Überwachungskameras Hinweise auf den Täter?

