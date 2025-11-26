Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 6vom 26.11.2025
47 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12

Die 23-jährige Christina Morris verschwindet nach einem Abend mit Freunden spurlos. Die Polizei startet eine intensive Suche, doch die Aufzeichnungen der Überwachungskameras lassen das Schlimmste erahnen.

Kabel Eins Doku
