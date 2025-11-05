Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Mord im Club

PULS 24Staffel 6Folge 3vom 05.11.2025
Folge 3: Mord im Club

47 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12

Der 25-jährige Josh Richards wird im Dezember 2013 in einem Nachtclub erschossen. Der Tatort gleicht einer Hinrichtung. Es gibt weder Zeugen noch ein Motiv für die Tat. Geben die Aufzeichnungen der Überwachungskameras Hinweise auf den Mörder?

