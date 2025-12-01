Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 10: Am seidenen Faden
47 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12
Eine Frau wird aus ihrem Zuhause in Lansing, Illinois, entführt, gequält und angezündet. Sie kann jedoch den Notruf anrufen und Details zum Täter preisgeben. Wird die Polizei das Monster fassen können, bevor es wieder zuschlägt?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© Blue Ant Media
Enthält Produktplatzierungen