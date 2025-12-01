Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Kaltblütig

PULS 24Staffel 6Folge 12vom 18.12.2025
Kaltblütig

KaltblütigJetzt kostenlos streamen

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 12: Kaltblütig

47 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 12

Die 25-jährige Heather Strube steht vor einem Neuanfang in ihrem Leben, als sie am helllichten Tag erschossen wird. Verwirrende Zeugenaussagen erschweren den Ermittlern die Suche nach dem Täter. Können hier die Aufzeichnungen der Überwachungskameras Hinweise geben?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
PULS 24
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Alle 2 Staffeln und Folgen