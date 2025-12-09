Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 13: Mord im Supermarkt
47 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12
Der 34-jährige Imran Ashgar wird im Juli 2012 in seinem Laden erschossen. Es gibt weder Hinweise auf den Täter noch ein Motiv. Enthalten die Aufzeichnungen der Überwachungskameras Hinweise auf den Tathergang?
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© Blue Ant Media
