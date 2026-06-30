Austauschjahr ohne WiederkehrJetzt kostenlos streamen
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 7: Austauschjahr ohne Wiederkehr
47 Min.Folge vom 30.06.2026Ab 12
Im Jahr 2017 verschwindet der chinesische Austauschstudent Yingying Zhang. Die Polizei leitet die Suche ein, doch erst mithilfe der Aufzeichnungen der Überwachungskameras kann sie einen kaltblütigen Mord aufklären.
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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© Season 1-10: Blue Ant Media & © Season 6-7: Videorechte: Blue Ant Media, Bildrechte: Saloon Media