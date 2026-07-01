Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 8: Mord im sicheren Heim
47 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Die junge Immobilienmaklerin Sasha Samsudean wird in ihrem Apartment zu Tode gewürgt. Vorher war sie mit Freunden feiern. Geben die Aufzeichnungen der Überwachungskameras Hinweise auf den Täter?
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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© Season 1-10: Blue Ant Media & © Season 6-7: Videorechte: Blue Ant Media, Bildrechte: Saloon Media