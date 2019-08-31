Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas
Folge 1: Folge 1
185 Min.Folge vom 31.08.2019Ab 16
Die wahnsinnigen Weltreisen gehen weiter: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf duellieren sich mit ihren zusammengestellten Teams in "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" wieder rund um die Erde - und das erstmals live. Triumph oder Niederlage: Die Entscheidungen über die Länderpunkte fallen zwischen Joko und Klaas live im Studio. Jeannine Michaelsen moderiert das weltweite Kräftemessen.
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© ProSieben