Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas
Folge 2: Folge 2
170 Min.Folge vom 05.10.2019Ab 12
Wer wird Weltmeister? Joko & Klaas duellieren sich mit ihren Teams rund um den Erdball. Welches Team beweist Mut, Kraft und Willensstärke? Wer findet für das Team seines Gegners die größten Herausforderungen? Im Team Joko geht es für H.P. Baxxter nach Polen und für Mario Basler nach Mexiko, für Team Klaas reist Edin Hasanovic in die Schweiz und Jeannine Michaelsen nach Norwegen. Die Entscheidungen über Triumph oder Niederlage fallen im Studio zwischen Joko und Klaas.
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben