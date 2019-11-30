Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2Folge 3vom 30.11.2019
Neue Teams, neue Herausforderungen, neue Reisen: Marteria, Thorsten Legat, Simon Gosejohann und Sophia Thomalla duellieren sich für Joko & Klaas um die Welt. Wer findet für das Team seines Gegners die größten Herausforderungen? Welches Team kann in Extremsituationen bestehen?

