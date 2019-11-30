Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas
Folge 3: Folge 3
163 Min.Folge vom 30.11.2019Ab 12
Neue Teams, neue Herausforderungen, neue Reisen: Marteria, Thorsten Legat, Simon Gosejohann und Sophia Thomalla duellieren sich für Joko & Klaas um die Welt. Wer findet für das Team seines Gegners die größten Herausforderungen? Welches Team kann in Extremsituationen bestehen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben