Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas

Vanessa Mai über tiefster Schlucht und Klaas rächt sich an Papaplatte

ProSiebenStaffel 8Folge 2vom 07.12.2025
Vanessa Mai über tiefster Schlucht und Klaas rächt sich an Papaplatte

Vanessa Mai über tiefster Schlucht und Klaas rächt sich an PapaplatteJetzt kostenlos streamen

Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas

Folge 2: Vanessa Mai über tiefster Schlucht und Klaas rächt sich an Papaplatte

177 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 12

Dies ist die vorletzte (!) Folge „Das Duell um die Welt“, die es je geben wird. Um das zu zelebrieren, ist sie besonders gut geworden. Und Papaplatte, Vanessa Mai, Evil Jared und Axel Stein haben ihren Teil dazu beigetragen.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas
ProSieben
Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas

Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas

Alle 8 Staffeln und Folgen