Folge 3: Das letzte Duell um die Welt
167 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12
Heute warten wahnwitzige Herausforderungen auf Moderator Steven Gätjen (Ungarn), Ex-Fußballprofi Mario Basler (Österreich) und "Duell um die Welt"-Moderatorin Jeannine Michaelsen (Frankreich).
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben