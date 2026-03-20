Das Gefängnis HMP Durham - Folge 1Jetzt kostenlos streamen
Das Gefängnis HMP
Folge vom 20.03.2026: Das Gefängnis HMP Durham - Folge 1
47 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12
Die meisten der etwa tausend Insassen im englischen Gefängnis Durham sitzen für Drogendelikte ein. Nicht einmal innerhalb der Gefängnismauern kommt das Wachpersonal gegen den internen Handel mit Spice an - trotz höchster Sicherheitsbestimmungen. Neuankömmlinge schmuggeln die „Zombiedroge“ in sogenannten Bodypacks in die Anstalt und verkaufen sie hochpreisig. Schnell ist klar: Eine neue Ladung Spice hat es ins Gefängnis geschafft. Tägliche Überdosisfälle halten die Sanitäter in Atem.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12