Das Gefängnis HMP Durham - Folge 3Jetzt kostenlos streamen
Das Gefängnis HMP
Folge vom 10.05.2026: Das Gefängnis HMP Durham - Folge 3
57 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 12
Täglich kommt es in der Strafanstalt Durham zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den Häftlingen. Die angespannte Stimmung im Gefängnis ist sogar für die Sicherheitsbeamten spürbar. Oft eskalieren schon kleinste Streitereien beim gemeinsamen Frühstück oder Waschgang. Vermeintlich harmlose Alltagsgegenstände wie beispielsweise Kämme werden von den Gefangenen gehortet und zu gefährlichen Waffen umfunktioniert. Außerdem schmuggeln Neuankömmlinge immer häufiger Rasierklingen in die Anstalt.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: welt