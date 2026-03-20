Das Gefängnis HMP Durham - Folge 2Jetzt kostenlos streamen
Das Gefängnis HMP
Folge 2: Das Gefängnis HMP Durham - Folge 2
48 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12
Der Insasse Dale leidet an einer Persönlichkeitsstörung und gefährdet zunehmend das Sicherheitspersonal der Strafanstalt Durham und sich selbst. Die Gefängnisleitung und der psychologische Notdienst sehen zum Schutze aller keine andere Möglichkeit, als Dale in die Isolationshaft zu verlegen - das heißt keinen Kontakt zu anderen Insassen in einer Zelle ohne Tageslicht. Nach nur wenigen Tagen gerät seine innere Uhr aus dem Gleichgewicht. Größter Stressfaktor bleibt jedoch die Einsamkeit ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Gefängnis HMP
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12