Staffel 5 Folge 3: Liebes ChaosJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 3: Staffel 5 Folge 3: Liebes Chaos
Die Slowakei-Reise von Heinz Novak, Gerhard Klein und Erol Yilmaz neigt sich dem Ende zu und zumindest zwei der drei Singlemänner müssen ein ernüchterndes Resümee ziehen. Als die drei Österreicher kurz vor der Abreise auf dem Parkplatz zusammentreffen, eskaliert die - bereits während der gesamten Reise vorhandene - feindselige Stimmung zwischen Novak und Klein. Es kommt zu heftigen Handgreiflichkeiten zwischen den beiden Männern. Robert Nissel muss sich mit einem Chaos der ganz anderen Art herumschlagen. Obwohl der 62-Jährige fleißig trainiert um seiner fülligen Leibesmitte den Kampf anzusagen, wollen die Kilos einfach nicht purzeln - zu groß ist Nissels Ärger mit der Baustelle in Niederösterreich. Manfred Anders alias "Chicken Charly" hat mit Mario Orsolics eine Liebesreise nach Thailand geplant. Doch nach genauer Recherche hat es sich der 52-Jährige anders überlegt, zu groß ist seine Angst als Sextourist abgestempelt zu werden. "Chicken Charly" will stattdessen lieber eine Reise nach Polen unternehmen und denkt dabei vor allem praktisch, schließlich ist es seiner Meinung nach viel einfacher eine Polin zu sich nach Österreich zu holen als eine Thailänderin. Voller Erwartung treten Chicken Charly und Gerhard Klein schließlich ihre Reise nach Polen an. Dabei werden sie von einem neuen Reisegefährten begleitet, dem Oberösterreicher Fred Burgholzer. Der 48-Jährige will nach einigen gescheiterten Beziehungen mit Österreicherinnen nun sein Glück im Osten versuchen. Die Hoffnung des Immobilienmaklers ist, dass die Polinnen sich noch mehr nach einem "Versorger" sehnen als die emanzipierten Österreicherinnen dies tun.
