Staffel 5 Folge 7: LiebeshungerJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 7: Staffel 5 Folge 7: Liebeshunger
Nachdem Robert Nissel mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, will er nun wieder einmal einen Versuch unternehmen, seine Kilos zu reduzieren. Über das Internet hat er von einer neuen Wundermethode gehört, die nur durch elektronische Energie das Fett quasi wegschmelzen lassen soll. Sofort macht er sich zu dem sogenannten EMS Training auf, um diese Methode zu testen. In Thailand sind Heinz Novak und Mario Orsolic noch immer auf der Suche nach der großen Liebe. Dieses Mal hat Jack nun extra zwei Damen vom Land anreisen lassen. Die beiden haben eine vierstündige Fahrt in Kauf genommen, um die beiden Österreicher kennenzulernen. Doch es kommt wie es kommen muss. Und Chicken Charly hat die Polin Maschena nach Wien eingeladen. Zum ersten Mal reist die Postbeamtin ins Ausland. Der Energiesparlampenvertreter hat sich für das Wochenende mit der Polin viel vorgenommen und so kauft er ihr ein Schmuckstück im 1 - Euro- Shop und mietet sich mit ihr in ein Luxusappartement im noblen ersten Wiener Gemeindebezirk ein. Dass er wie ein erfolgreicher Geschäftsmann auftritt dürfte ihre Wirkung nicht verfehlen und nach einem gemeinsamen Essen mit Gnocchi und einer Sugo Sauce, will sie ihn nun laut eigener Aussage "das ganze Wochenende über verwöhnen".
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick