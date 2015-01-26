Staffel 5 Folge 1: HahnenkämpfeJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Das Liebesglück von Robert Nissel scheint längst perfekt zu sein, er führt mit seiner philippinischen Ehefrau Yulen und Söhnchen Alexander ein mehr oder weniger trautes Familienleben. Doch das Glück verfolgt Nissel nicht in allen Lebenslagen und so macht dem 63-Jährigen sein immer größer werdender Körperumfang zu schaffen. Unter der Devise "der Speck muss weg" hat sich Nissel deshalb allerlei Sportgeräte angeschafft. Und als wäre die Mission Abnehmen nicht bereits genug, schlägt dem ehemaligen "Lovecoach" auch sein Bauprojekt auf den Magen. Die Familie muss nämlich in drei Monaten aus der Wiener Wohnung ausziehen, ob die neue Bleibe in Niederösterreich bis dahin fertiggestellt ist, bleibt fraglich, denn ein Nachbar hat bereits mehrmals einen Baustopp bewirkt. Für Unternehmer Heinz Novak war die letzte Liebesreise in den Osten äußerst erfolgreich, schwebte er doch mit der Slowakin Monika schon nach kurzer Zeit auf Wolke Sieben. Die Blondine ist sogar zu ihm gezogen, doch das Glück währte nicht lange. Denn seit einiger Zeit ist der Kontakt des 65-Jährigen mit seiner Herzdame abgebrochen. Novak ließ deshalb von der Partneragentur, die die beiden einst zusammengebracht hat, ein Treffen arrangieren um sich mit Monika auszusprechen. Bei dem Ausflug in die Slowakei steht ihm Erol Yilmaz zur Seite. Die Frauensuche von Gerhard Klein war bisher ebenfalls nicht von Erfolg gekrönt und so will auch er bei einer Reise in die Slowakei noch einmal sein Glück versuchen. Was der 55-Jährige nicht weiß ist, dass er dort nicht nur auf neue Damen, sondern auch auf seinen Erzrivalen Heinz Novak treffen wird. Nachdem die letzte gemeinsame Reise der beiden beinahe in Handgreiflichkeiten endete, herrscht zwischen den ehemaligen Freunden Funkstille. Wie lange wird es den beiden wohl gelingen ihre Feindseligkeiten noch zu unterdrücken?
