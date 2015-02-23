Staffel 5 Folge 5: VorstadtcasanovaJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Die Österreicher "Chicken Charly" alias Manfred Anders, Gerhard Klein und Fred Burgholzer befinden sich auf einer Liebesreise in Polen. Gleich am ersten Abend gehen Anders und Klein bei den Damenbekanntschaften auf‘s Ganze, nur der Neue in der Runde, Fred Burgholzer, gibt sich noch zurückhaltend. Während Gerhard Klein versucht Lehrerin Lucia zu bezirzen, will Chicken Charly bei der 53-Jährigen Christina landen. Doch der feuchtfröhliche Abend endet anders, als geplant... Mario Orsolics ist bereits zum elften Mal in der thailändischen Sextourismushochburg Pattaya auf Urlaub, begleitet wird er diesmal von Heinz Novak. Dolmetscher Jack, den Orsolics bereits von seinen früheren Reisen kennt, hat für die beiden Singlemänner ein Abendprogramm zusammengestellt. Der Thai bringt die Österreicher in ein riesiges Lokal, in dem eine Bardame nach der anderen den Männern schöne Augen macht. Orsolics und Novak sind von den schönen Frauen sofort angetan und so wird ebenso schnell der weitere Verlauf des Abends geplant. Nach einer kleinen "Besichtigungsrunde" wird abgesprochen, wer welche Dame mit nach Hause nimmt und ganz nach dem Motto „gesagt getan“ verlassen sie schon kurz darauf das Lokal mit ihren neuen Bekanntschaften. Mit Enttäuschungen muss sich Robert Nissel herumschlagen, denn seine Baustelle in Niederösterreich bereitet ihm immer mehr Probleme. Um auf andere Gedanken zu kommen und sich verwöhnen zu lassen, stattet Nissel samt Ehefrau Yulen und Sohn Alexander seiner Frisörin einen Besuch ab. Anna ist bereits seit über 20 Jahren für Nissels Haarpracht zuständig und mittlerweile auch eine enge Vertraute. So gesteht ihr Nissel die Probleme rund um seine Baustelle...
