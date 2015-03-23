Staffel 5 Folge 9: Das organisierte VerbrechenJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 9: Staffel 5 Folge 9: Das organisierte Verbrechen
In Thailand haben Heinz Novak und Mario Orsolics noch immer keine Damen kennengelernt. Deshalb wollen sie ihr Glück einmal mehr in einer Bar versuchen. Und obwohl die dort anwesenden Frauen durchaus Interesse an den beiden Männern zeigen, verlässt Mario Orsolics krankheitsbedingt seinen Reisegefährten. Heinz Novak – nun ganz auf sich alleine gestellt – ist sofort von der 40-jährigen Tin angetan. Die beiden verstehen sich auf Anhieb blendend und planen für den nächsten Tag einen gemeinsamen Ausflug zum Elefantenreiten. Gerhard Klein hat Lucy, seine Bekanntschaft aus Polen, nach Wien eingeladen. Zu seinem Leidwesen ist auch Partnervermittlerin Beata mitgekommen. Zusammen gehen sie in ein Steakhouse, wo auch Fred Burgholzer dazu stößt, der ebenfalls großes Interesse an der 30-jährigen Lucy zeigt. Kaum taucht der Oberösterreicher auf, verschwindet Gerhard Klein prompt mit der Polin, um ungestört mit ihr reden zu können. Doch anstatt sich nur ihr zu zuwenden, lässt er sie für einen Freund links liegen. Und so wittert Fred Burgholzer seine Chance...
