Staffel 5 Folge 4: Zwischen Thailand und PolenJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 4: Staffel 5 Folge 4: Zwischen Thailand und Polen
Mario Orsolics und Heinz Novak werden gemeinsam nach Thailand aufbrechen. Beim gemeinsamen Saunabesuch gesteht Heinz Novak seinem Freund Mario Orsolics, dass er sich nicht nur um eine Frau umschauen will, sondern auch großes Interesse an einem transsexuellen Mann hat. Kurz darauf geht die 14-stündige Reise in die Party-Hochburg Pattaya los. Dort angekommen führt Mario Orsolics Heinz Novak in sein Stammhotel, das 1-Stern-Hotel „PM Inn“. Beim Anblick der Unterkunft vergeht Heinz Novak aber das Lachen... Nach über 15 Stunden Fahrt kommen Chicken Charly, Gerhard Klein und Fred Burgholzer endlich in der polnischen Stadt Breslau an. Dort werden sie schon seit Stunden von der Partnervermittlerin Beata erwartet. Sie hat zwei Damen für einen gemeinsamen Abend organisiert. In einem Nobelrestaurant in der Innenstadt lernen die Österreicher schließlich die 30-jährige Lehrerin Lucia und die 53-jährige Christina kennen. Sofort stürzt sich Gerhard Klein auf die sehr attraktive Lucia. Manfred Anders zeigt sich hingegen bei Frau Christina von seiner eleganten Seite, was einen bleibenden Eindruck bei der Polin hinterlässt: Nach ein paar Gläschen geht die 53-Jährige mit Charly auf Tuchfühlung. Robert Nissel ist unterdessen mit seiner Frau Yulen in einem Asia-Shop einkaufen. Damit sie sich bei ihm wohl fühlt erfüllt er ihr jeden kulinarischen Wunsch und scheut dabei keine Kosten und Mühen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick