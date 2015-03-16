Staffel 5 Folge 8: LadyboyJetzt kostenlos streamen
Nachdem Mario Orsolics und Heinz Novak nach einer Woche noch immer keine Dame kennengelernt haben, bauen sie ihre Zelte ab und ziehen in die Hauptstadt Thailands: nach Bangkok. In der Metropole hat Reiseleiter Jack eine Bootstour mit zwei Damen organisiert. Schon bei der Vorstellung der Thailänderinnen sind die beiden von ihnen begeistert. Dass eine davon einmal ein Mann namens Mustaffa war, davon merken die beiden Österreicher nichts. Während die einen ihre Thailandreise mehr oder weniger genießen, ziehen bei Robert Nissel nun endgültig dunkle Wolken auf. Nach dem mehrmonatigen Baustopp hat er nun auch noch entdeckt, dass ihn sein Baumeister um fast 500.000,- Euro betrogen hat. Nachdem der Unternehmer nun alle Geschäftsbeziehungen mit der Baufirma beendet hat, fordert diese nun zusätzlich noch 700.000,- Euro vom Lovecoach ein. Manfred Anders alias "Chicken Charly" gibt sich unterdessen vor seiner Polen-Bekanntschaft Maschena noch immer als erfolgreicher Geschäftsmann aus. Über einen Freund kann er den Spa Bereich eines Hotels exklusiv nutzen. Das Leben im Luxus gefällt der 47-Jährigen und nun wird auch sie immer anspruchsvoller.
