Staffel 06 Folge 01: Ohne Stöckelschuhe geht nichts - Das Geschäft mit der LiebeJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 1: Staffel 06 Folge 01: Ohne Stöckelschuhe geht nichts - Das Geschäft mit der Liebe
Der Agenturchef Thomas Maurer (55) hat schon lange der österreichischen Damenwelt den Rücken zugekehrt. Mit seiner selbstbewussten Assistentin Iryna (30) vermittelt der Agenturchef Damen aus dem Osten. Seine ursprüngliche Ehefrau und Agenturpartnerin Ilona Maurer hat die Flucht ergriffen und ist nach einigen Jahren Ehe zurück in die Ukraine gezogen. Für zwei neue männliche Kunden wird eine große Liebesreise nach Weißrussland geplant. Der 39-jährige Unternehmer Harald Mosgöller wurde laut eigenen Aussagen jahrelang von seiner österreichischen Frau unterdrückt und möchte nun eine Dame aus dem Osten, die es schätzt wenn der Mann in der Beziehung die Hosen anhat. Laut ihm laufen die Österreicherinnen nur noch in Gartenschuhen herum. Traditionelle Werte aber auch Stöckelschuhe sind für den Gemeindepolitiker und Jäger Karl Berger (60) von Bedeutung. Eine Frau aus Weißrussland soll dem Niederösterreicher zum Liebesglück verhelfen. Der legendäre Robert Nissel (67) hat seine große Liebe auf den Philippinen gefunden. Mit seiner Ehefrau Yulen (31) und dem gemeinsamen Sohn Alexander (6) scheint das Familienglück perfekt. Finanziell geht es dem ehemaligen Millionär, nach einigen Fehlinvestitionen, eher schlecht. Der geliebte Porsche musste einer Familienkutsche weichen. Verzweifelt wird nach neuen Geschäftsideen gesucht. Eine neue Möglichkeit sieht Robert Nissel in der Vermittlung von philippinischen Damen. Nicht lange überlegt, setzt Robert Nissel seinen Plan in die Tat um. Der Geschäftsmann Heinz Novak (71) hat sein Liebesglück auf vielen Orten dieser Erde gesucht. Bisher hat sich noch keine Dame gefunden, die seinen Ansprüchen gerecht geworden ist. Robert Nissel möchte das ändern und führt den Geschäftsmann in die philippinische Damenwelt ein. Die geplante Liebesreise entpuppt sich als Abenteuerurlaub und die ersten Streitigkeiten lassen nicht lange auf sich warten.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick