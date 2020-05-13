Staffel 06 Folge 07: Nadjas Tränen - Das Geschäft mit der LiebeJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 7: Staffel 06 Folge 07: Nadjas Tränen - Das Geschäft mit der Liebe
In Minsk hat es zwischen Harald Mosgöller und Nadja ordentlich gefunkt. Doch von einem Happy End kann noch lange keine Rede sein. Nachdem die Weißrussin dem Österreicher aufgrund seiner ständigen Flirterei mit anderen Frauen bereits ihre Eifersucht spüren hat lassen, möchte sie ihm nun noch eine Chance geben. Nadja scheint sich in den 39-Jährigen verliebt zu haben. Die viele Aufmerksamkeit von verschiedenen Frauen, die der Möchtegern-Casanova in Minsk bekommt, ist er nicht gewohnt und so kann er das Flirten einfach nicht lassen. Bei einem weiteren Termin lernen er und Karl Berger weitere Frauen kennen und Harald Mosgöller hat schon eine neue Dame gefunden, die ihm gefällt. "Die Proportionen, von oben bis unten durchgestylt, so wie es sich gehört. Das Popscherl, die Brüste, die Haare und das Gesicht passen, jetzt muss sie nur mehr an meiner Seite sein", schwärmt Mosgöller. Auf den Philippinen gehen die Emotionen hoch. Es kommt zu einer heftigen Konfrontation zwischen Robert Nissel und Heinz Novak, als er seine Meinung über die Ehe mit Yulen kundtut. Novak ist überzeugt davon, dass Yulen nur deshalb mit Nissel zusammen ist, weil dieser ihre gesamte Familie ernährt. Es kommt zu einem heftigen Disput zwischen den beiden Männern...
