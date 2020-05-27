Staffel 06 Folge 09: Vorgetäuschte Liebe - Das Geschäft mit der LiebeJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 9: Staffel 06 Folge 09: Vorgetäuschte Liebe - Das Geschäft mit der Liebe
Die Weißrussin Nadja ist nun bereits seit zwei Tagen zu Besuch bei Harald Mosgöller in Österreich. Ihr Aufenthalt beim Unternehmer hat vielversprechend begonnen, entwickelt sich jedoch immer mehr zum Horrortrip. Denn der 39-Jährige hat Nadja in einer Wohnung abgesetzt und taucht dort nicht mehr auf. Sie ist den Tränen nahe und will sich dieses Verhalten nicht länger gefallen lassen. Es kommt – wiedermal – zu einem riesigen Eklat zwischen den beiden. Heinz Novak sitzt aufgrund der Corona-Krise in Thailand fest und schickt uns von dort Hilfs-Botschaften. Denn der 71-Jährige hat kein Geld mehr und holt sich Essen bei Ausgabestellen für Bedürftige. Er beklagt, dass er keine Hilfe von der österreichischen Botschaft bekommt und weiß nicht wann er nach Hause zurückkommen kann. Novak ist in einem Appartement von einem Freund untergekommen und sieht trotz aller Misere auch etwas Positives in der Krise: denn die schönsten Frauen sind momentan alleine und so lädt er sie in sein Appartement ein um mit ihnen dort einige Tage zu verbringen. Auch Partnervermittler Thomas Maurer lässt sich von der Corona-Krise nicht unterkriegen und ist weiter für seine liebeshungrigen Kunden da. Gemeinsam mit seiner Assistentin Iryna hat er einen Termin mit Karl Berger vereinbart um per Skype Kontakt mit verschiedenen Singlefrauen aufzunehmen. Der 60-Jährige bleibt seiner Linie treu und gestaltet das Kennenlernen wiedermal feuchtfröhlich. Da stellt Karl Berger fest, dass Maurers Assistentin Iryna ja eigentlich gar nicht so schlecht zu ihm passen würde... Was die Weißrussin wohl dazu sagt?
