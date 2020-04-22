Staffel 06 Folge 04: Liebe geht durch den Magen - Das Geschäft mit der LiebeJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 4: Staffel 06 Folge 04: Liebe geht durch den Magen - Das Geschäft mit der Liebe
Der Aufenthalt von Robert Nissel, seiner Ehefrau Yulen und Heinz Novak auf den Philippinen war bereits von allerhand Pleiten und Pannen gekennzeichnet und so geht es auch weiter. Robert Nissel kämpft noch immer mit seiner Magenverstimmung, doch am Abend geht es zu einem Straßengrill, wo der Truppe allerhand einheimische Spezialitäten aufgetischt werden. Dabei kommt es zu Meinungsverschiedenheiten mit Ehefrau Yulen, was auch ihrem Begleiter Heinz Novak nicht verborgen bleibt. Kurz nach dem 8. Hochzeitstag hängt der Haussegen bei den Nissels also schief. Heinz Novak trifft schließlich nochmals seine neue und sehr junge Bekanntschaft, dabei wird ihm aber immer mehr bewusst, dass diese Verbindung wohl keine Zukunft hat. Deshalb bittet er einen Bekannten von Yulen ob dieser ihm nicht noch andere Damen vermitteln kann, schließlich war sein Ziel auf den Philippinen die große Liebe zu finden. Doch Novak muss selbst einsehen, dass das immer unwahrscheinlicher wird... Karl Berger und Harald Mosgöller machen die weißrussische Hauptstadt Minsk auf der Suche nach der Traumfrau unsicher. Nachdem sie bereits einige Damen kennengelernt haben, werden die Kontakte nun vertieft und so wird Berger von Elena zum Borscht kochen zu ihr nach Hause eingeladen. Er nimmt seinen Reisekumpan Harald Mosgöller mit, schließlich sollen die beiden auch einmal einen echten weißrussischen Haushalt kennenlernen. Ihr Verhalten bei dem Besuch lässt allerdings zu wünschen übrig. Karl Bergers Hoffnungen in Bezug auf Elena scheinen sich nicht zu erfüllen und so sucht er ein neues Ziel. Bei der rothaarigen Helena geht er aufs Ganze und nimmt sie mit auf sein Hotelzimmer. Als er dort aber sofort beginnt die Hosen vor ihr herunterzulassen und sich umzuziehen, zeigt sich Helena schockiert. Der 39-jährige Harald Mosgöller wiederum hat seine anfängliche Unzufriedenheit über die Damen-Auswahl der Agentur endlich überwunden und sich für eine Herzdame entschieden. Die Zuneigung scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Ob das der Beginn einer Romanze ist?
