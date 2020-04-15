Staffel 06 Folge 03: Karl greift an - Das Geschäft mit der LiebeJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 3: Staffel 06 Folge 03: Karl greift an - Das Geschäft mit der Liebe
Die Liebesabenteuer der österreichischen Männer auf den Philippinen und in Weißrussland werden immer turbulenter. Robert Nissel präsentiert sich in der Heimat seiner Ehefrau Yulen als „big spender“ und verteilt großzügig Geschenke an die Verwandten. Dass diese großteils in Billigsupermärkten erstanden wurden, muss ja niemand wissen… In der Beziehung mit Yulen stellt sich unterdessen immer mehr heraus, dass die 31-Jährige die Hosen anhat und den gesamten Tagesablauf bestimmt. Heinz Novak interessieren die Nissel’schen Familiengeschichten nur wenig, er hofft vielmehr darauf auf den Philippinen endlich sein Liebesglück zu finden. Das erste Treffen mit Damen steht an und er lernt zwei junge Frauen, die erst knapp über 20 Jahre alt sind, kennen. Gemeinsam verbringen sie eine wilde Disconacht. In Minsk in Weißrussland haben Harald Mosgöller und Karl Berger bereits einige Damenbekanntschaften gemacht. Nach der anfänglichen Euphorie verhalten sich die Männer jedoch plötzlich wie ausgewechselt und beginnen nun bereits in der Früh sich Mut anzutrinken. Diesmal steht ein neues Agenturtreffen auf dem Programm, wo wieder einige Frauen auf sie warten. Harald Mosgöller verliebt sich dabei Hals über Kopf in eine der Singledamen. Karl Berger wird von Elena, die er bereits am ersten Tag kennengelernt hat, zum Borschtsch essen eingeladen. Davor wird er allerdings noch von der dortigen Agenturchefin zurechtgewiesen, dass er sich mit dem Alkohol zurückhalten soll – schließlich gibt es in Weißrussland genug Männer mit einem Alkoholproblem, weshalb die einheimischen Frauen bei den Bekanntschaften aus dem Ausland genau das Gegenteil suchen. Karl Berger will davon jedoch nichts wissen und prahlt damit, dass er zwar genauso viel trinkt aber es besser verträgt. Und so nimmt das Schicksal seinen Lauf…
