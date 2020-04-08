Staffel 06 Folge 02: Liebesgrüße aus Minsk - Das Geschäft mit der LiebeJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 2: Staffel 06 Folge 02: Liebesgrüße aus Minsk - Das Geschäft mit der Liebe
Der 60-jährige Karl Berger und der 39-jährige Harald Mosgöller treten mit großen Erwartungen ihre Liebesreise nach Weißrussland an. Die Wunschvorstellungen nach der perfekten Partnerin sind groß und die Vorfreude, endlich wieder schöne, ordnungsgemäß gekleidete Damen kennenzulernen, ist nicht in Worte zu fassen. Das Angebot an Frauen das die zwei Österreicher in Minsk erwartet, ist enorm und führt bei den Herrschaften zur absoluten Überforderung. Zahlreiche weißrussische Frauen sind zum ersten Treffen erschienen, mit der Hoffnung einen österreichischen Traummann kennenzulernen. Um auf Tuchfühlung zu gehen, wird eine Lokaltour durch Minsk geplant. Anstatt sich auf die Frauen zu konzentrieren, testen die Österreicher ihre Trinkfestigkeit und sorgen damit für einen unvergesslichen Auftritt bei den Damen. Für die Familie Nissel und Heinz Novak geht es nach Fernost. Der Geschäftsmann Heinz Novak hat sein Liebesglück bisher auf vielen Orten dieser Erde gesucht. Robert Nissel der sein Liebesglück mit Yulen gefunden hat, möchte dem Geschäftsmann zeigen, dass die philippinischen Damen auch für ältere Österreicher ein offenes Herz haben. Nach einer sehr strapaziösen Anreise beginnt das Abenteuer auf den Philippinen. Für Robert Nissels Ehefrau Yulen ist die Heimkehr zu ihrer Familie besonders emotional. Das erste Mal nach der Hochzeit und der Geburt ihres Sohnes kehrt sie zu ihrer Familie zurück. Das Wiedersehen ist auch das einzige was Nissels Ehefrau Yulen ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Die ersten Probleme entstehen bereits bei der Hotelauswahl, die der ehemalige Lovecoach Robert Nissel getroffen hat. Ungewünschte exotische Tiere und fehlendes Personal führen bereits am ersten Abend zur Eskalation.
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