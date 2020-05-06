Staffel 06 Folge 06: Eifersuchtsdrama - Das Geschäft mit der LiebeJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 6: Staffel 06 Folge 06: Eifersuchtsdrama - Das Geschäft mit der Liebe
Der 39-jährige Wiener Harald Mosgöller hat das Herz der Weißrussin Nadja erobert. Doch anstatt das neue Glück mit seiner Herzdame zu genießen, macht er anderen Damen weiterhin schöne Augen. Die Ehre der Weißrussin Nadja ist verletzt. Diese Tatsache lässt sie den Wiener auch deutlich spüren und verpasst ihn gleich mal einige Ohrfeigen. Der zweite Österreicher im Bunde Karl Berger scheint sich besser zu schlagen. Der Jäger sucht vermehrt den Kontakt zu einer rothaarigen Weißrussin. Die Partneragentur hat alle Hände voll zu tun, um die Österreicher im Zaum zu halten. Der übermäßige Alkoholkonsum führt zu Spannungen. Auf den Philippinen wollte der ehemalige Lovecoach Robert Nissel seiner Ehefrau Yulen einen unvergesslichen Hochzeitstag bescheren. Doch die Überraschungen verlaufen nicht nach Plan. Diese Misere wirkt sich negativ auf Robert Nissels Gemütszustand aus. Ein verunreinigtes Pool im Hotel bringt das Fass dann zum Überlaufen. Robert Nissel reicht es und beginnt einen Streit mit den Hotelbetreibern. Außerdem zweifelt Heinz Novak die romantische Idylle des Ehepaares Nissel an, die Stimmung droht zu kippen.
