Das Geschäft mit der Liebe Spezial

Staffel 01 Folge 01: Freie Liebe in der Ukraine Teil 1

ATV
Staffel 1
Folge 1
vom 08.11.2010
Staffel 01 Folge 01: Freie Liebe in der Ukraine Teil 1 - Das Geschäft mit der Liebe SPEZIAL

50 Min.
Folge vom 08.11.2010
Ab 16

Kazantip - die Partyrepublik lockt jährlich tausende Menschen in die Ukraine: Auf die Suche nach Spaß, Alkohol und vor allem freizügiger Liebe begeben sich auch Österreicher wie Peter Langhammer. Das Geschäft mit der Liebe Spezial wirft einen Blick hinter die Kulissen des Partygeschehens und entdeckt, dass es auch in Kazantip schwierig ist die große Liebe zu finden.

ATV
