Folge 3: Staffel 01 Folge 03: Freie Liebe in der Ukraine Teil 3 - Das Geschäft mit der Liebe SPEZIAL
48 Min.Folge vom 22.11.2010Ab 16
Kazantip - die Partyrepublik lockt jährlich tausende Menschen in die Ukraine: Auf die Suche nach Spaß, Alkohol und vor allem freizügiger Liebe begeben sich auch Österreicher wie Peter Langhammer. Das Geschäft mit der Liebe Spezial wirft einen Blick hinter die Kulissen des Partygeschehens und entdeckt, dass es auch in Kazantip schwierig ist die große Liebe zu finden.
