Folge 2: Staffel 01 Folge 02: Freie Liebe in der Ukraine Teil 2 - Das Geschäft mit der Liebe SPEZIAL
Das Frauenparadies auf dem ukrainischen Partyfestival „Kazantip“ bleibt für den 23-jährigen Peter Langhammer und seine zwei Freunde Matthias und Wolfi bisher unberührtes Terrain. Während die Damen aus der ehemaligen Sowjetunion nur wenig Interesse für die Herren aus Österreich übrig haben, zeigt eine Schweizerin schon mehr Interesse. Frei von jeglichen Neidgefühlen, möchte sich Peter Langhammer die Dame mit seinem Freund teilen und hofft auf ein Liebesabenteuer zu dritt. Das Partyvergnügen in Kazantip, das grenzenlosen Spaß verspricht, wird durch einen Streit innerhalb der Gruppe unterbrochen. Von dem Paradies auf Erden, wie Einheimische die Party bezeichnen, spüren die drei Österreicher vorerst wenig. Sie lernen vielmehr die Schattenseiten eines Entwicklungslandes kennen und müssen - aufgrund der schlechten Infrastruktur - ohne Klimaanlage und fließend Wasser auskommen.
