Das Glück dieser Erde (7/13): PrüfungenJetzt kostenlos streamen
Das Glück dieser Erde
Folge 33: Das Glück dieser Erde (7/13): Prüfungen
49 Min.Folge vom 18.03.2026
Katharina präsentiert Bürgermeister Brunner ihr Konzept zum Gestütsausbau und erhält überraschend Rückhalt, was Zweifel weckt. Maria kämpft als erste Frau um die Bereiterstelle in der Hofreitschule, während Birgit im Scheidungskrieg steckt und Katharina versucht, die Fronten zu glätten. Bildquelle: ORF/Satel Film/Hubert Mican
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Glück dieser Erde
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0