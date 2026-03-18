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Das Glück dieser Erde

Das Glück dieser Erde (7/13): Prüfungen

ORF2Staffel 1Folge 33vom 18.03.2026
Das Glück dieser Erde (7/13): Prüfungen

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Das Glück dieser Erde

Folge 33: Das Glück dieser Erde (7/13): Prüfungen

49 Min.Folge vom 18.03.2026

Katharina präsentiert Bürgermeister Brunner ihr Konzept zum Gestütsausbau und erhält überraschend Rückhalt, was Zweifel weckt. Maria kämpft als erste Frau um die Bereiterstelle in der Hofreitschule, während Birgit im Scheidungskrieg steckt und Katharina versucht, die Fronten zu glätten. Bildquelle: ORF/Satel Film/Hubert Mican

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