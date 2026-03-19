Das Glück dieser Erde (8/13): Durchkreuzte PläneJetzt kostenlos streamen
Das Glück dieser Erde
Folge 34: Das Glück dieser Erde (8/13): Durchkreuzte Pläne
Katharina kämpft ums Überleben des Gestüts: Drohende Entlassungen sorgen für Unruhe, während privat alles aus dem Ruder läuft. Michaels kranke Tochter, seine Ex-Partnerin im Haus und die überraschende Rückkehr von Josef Wagner bringen zusätzlich Chaos. Zwischen Verantwortung, Gerüchten und Gefühlen steht plötzlich alles auf dem Spiel. Besetzung: Eva Herzig (Katharina Lenz) Thomas Unger (Dr. Michael Haas) Christoph von Friedl (Karl Lenz) Juergen Maurer (Josef Wagner) Cornelius Obonya (Bürgermeister Brunner) Julia Cencig (Birgit Gross) Franz Buchrieser (Peter von Gradenberg) Florian Fitz (Dr. Frank Riemer) Bernd Jeschek (Aufsichtsratmitglied) Irina Wanka (Frau Bürgermeister Brunner) Mathias Kahler-Polagnoli (Martin Gross) Jennifer Newrkla (Maria Schachner) Gabriele Schuchter (Anna Huber) Regie: Holger Barthel Drehbuch: Martin Ambrosch Bildquelle: ORF/Satel Film/Hubert Mican
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