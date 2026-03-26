Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Glück dieser Erde

Das Glück dieser Erde (11/13): Vertrauenssache

ORF2Staffel 1Folge 37vom 26.03.2026
Das Glück dieser Erde (11/13): Vertrauenssache

Das Glück dieser Erde (11/13): VertrauenssacheJetzt kostenlos streamen

Das Glück dieser Erde

Folge 37: Das Glück dieser Erde (11/13): Vertrauenssache

48 Min.Folge vom 26.03.2026

Katharina wird zu dem Hengst Favory gerufen, der an einer schweren Kolik leidet. Michael ist nicht erreichbar, und so muss die ausgebildete Veterinärmedizinerin selbst einspringen. Der Hengst wurde mit einer lebensgefährlichen Tablettendosis ruhiggestellt. Auf Katharinas Nachfragen gesteht Martin, dass er Favory heimlich Bürgermeister Brunner geborgt hat. Der hatte gedroht, Birgit das Gewerbeamt auf den Hals zu hetzen. Martin wollte nur seine Frau schützen. Ein Bauernmarkt bildet einen ersten Höhepunkt auf dem Weg zur Gestütsöffnung. Die Veranstaltung läuft bestens - bis Baron von Gradenberg zusammenbricht. Besetzung: Eva Herzig (Katharina Lenz) Thomas Unger (Dr. Michael Haas) Christoph von Friedl (Karl Lenz) Juergen Maurer (Josef Wagner) Cornelius Obonya (Bürgermeister Brunner) Julia Cencig (Birgit Gross) Franz Buchrieser (Peter von Gradenberg) Irina Wanka (Frau Bürgermeister Brunner) Gabriele Schuchter (Anna Huber) Mathias Kahler-Polagnoli (Martin Gross) Jennifer Newrkla (Maria Schachner) Rafael Schuchter (Sascha) Regie: Gloria Behrens Buch: Agnes Pluch Bildquelle: ORF/Satel Film/Hubert Mican

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Das Glück dieser Erde
ORF2
Das Glück dieser Erde

Das Glück dieser Erde

Alle 1 Staffeln und Folgen